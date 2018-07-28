Центристская партия «Техрик-е-Инсаф» победила на выборах в Пакистане

Следом за «Техрик-и-Инсаф» идет «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза, ПМЛ-Н), получившая 64 места. На третьей строчке значится левоцентристская «Пакистанская народная партия» (PPP), она получила 43 места.

Выборы в Национальную ассамблею, а также в региональные законодательные органы Пакистана состоялись в среду. Поскольку ни одно политическое объединение не получило простого большинства в парламенте, в ближайшее время партии начнут переговоры о создании правящей коалиции, которая впоследствии сформирует новое правительство страны.

Накануне лидер «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан уже объявил о своей победе на парламентских выборах.

В своем обращении к соотечественникам, которое транслировали местные телеканалы, он поблагодарил сторонников и обозначил ряд приоритетных направлений своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.