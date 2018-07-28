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Центристская партия «Техрик-е-Инсаф» победила на выборах в Пакистане
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Центристская партия «Техрик-е-Инсаф» победила на выборах в Пакистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл — РИА Новости. Центристская партия «Техрик-е-Инсаф» ("Движение за справедливость", PTI) во главе с бывшим капитаном сборной Пакистана по крикету Имраном Ханом по итогам обработки 100% бюллетеней одержала победу на всеобщих выборах, получив 116 из 272 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны, сообщил избирком.
Следом за «Техрик-и-Инсаф» идет «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза, ПМЛ-Н), получившая 64 места. На третьей строчке значится левоцентристская «Пакистанская народная партия» (PPP), она получила 43 места.
Выборы в Национальную ассамблею, а также в региональные законодательные органы Пакистана состоялись в среду. Поскольку ни одно политическое объединение не получило простого большинства в парламенте, в ближайшее время партии начнут переговоры о создании правящей коалиции, которая впоследствии сформирует новое правительство страны.
Накануне лидер «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан уже объявил о своей победе на парламентских выборах.
В своем обращении к соотечественникам, которое транслировали местные телеканалы, он поблагодарил сторонников и обозначил ряд приоритетных направлений своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.
Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане; заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, а также развивать с ней полноценные торговые отношения.
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