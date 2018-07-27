Партия «Техрик-е-Инсаф» побеждает на парламентских выборах в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ , 27 июл — РИА Новости . Центристская партия «Техрик-е-Инсаф» ("Движение за справедливость", PTI) во главе с бывшим капитаном национальной сборной по крикету Имраном Ханом по итогам обработки 92,96% бюллетеней побеждает на парламентских выборах в Пакистане , сообщает в пятницу газета Dawn со ссылкой на официальные данные избиркома.

Согласно этим данным, PTI претендует на 110 из 272 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Пакистана. Следом идет «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза, ПМЛ-Н) с предварительным результатом в 63 места. На третьей строчке значится левоцентристская «Пакистанская народная партия» (PPP) — 42 места.

Ожидается, что судьба еще 19 из 272 мандатов будет официально оглашена в ближайшее время.