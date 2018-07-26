Партия бывшего премьер-министра Пакистана не признала предварительные результаты выборов

ТАСС , 26 июля. Партия бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, находящегося в тюрьме, не признает предварительные результаты общенациональных выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) в связи с подозрениями в фальсификациях во время подсчета голосов. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

"Мы не признаем эти результаты", — приводит агентство слова лидера правящей партии «Пакистанская мусульманская лига — Фракция Наваза» (ПМЛ-Н) Шахбаза Шарифа. Отмечается, что партия Шарифа на протяжении нескольких недель обвиняла военных в попытках сфальсифицировать выборы в пользу лидера оппозиции, бывшего спортсмена Имрана Хана

Первые результаты голосования начали поступать после 19:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно распространенным Избирательной комиссией Пакистана данным, возможность проголосовать в стране была предоставлена порядка 105 млн избирателей страны, из которых на женщин приходится порядка 47 млн По итогам подсчетов 26% бюллетеней «Движение за справедливость» (ДЗС) претендует на 109 из 272 мест в Национальной ассамблее. Следом идет правящая Пакистанская мусульманская лига — Фракция Наваза (ПМЛ-Н) с предварительным результатом в 67 из 272 мест. На третьей строчке Пакистанская народная партия (ПНП) с 38 из 272 мест.