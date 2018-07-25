Ещё
В Омске проживает 54 столетних жителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске проживает 54 столетних жителя 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омские долгожители получают персональные поздравления с Днём города. Это одна из традиций праздника, когда горожане почтенного возраста принимают поздравления от имени мэра первыми и на дому. Об этом пишут на портале мэрии.
На сегодняшний день в Омске проживают 54 гражданина, которым в 2018 году исполняется 100 лет и более. Вековой юбилей отмечают 22 человека, 101 год — 12, 102 года — пять человек, 103 года — четыре, 104 года — семь, 105 лет — три и 106 лет — один человек.
Кстати, аибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17. В Советском округе 14 долгожителей, в Кировском — 12, в Ленинском — семь, в Октябрьском — четыре долгожителя.
АиФ-Омск: последние новости
Борьбу с коррупцией в Кемеровской области возглавит омич В Сочи утонул 26-летний омич В Омске на «Московке-2» сделают парк за 17,5 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну65
США нанесут удар по госдолгу России210
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны114
Шарапову возмутили дороги Крыма69
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение