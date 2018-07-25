В Омске проживает 54 столетних жителя

Омские долгожители получают персональные поздравления с Днём города. Это одна из традиций праздника, когда горожане почтенного возраста принимают поздравления от имени мэра первыми и на дому. Об этом пишут на портале мэрии.

На сегодняшний день в Омске проживают 54 гражданина, которым в 2018 году исполняется 100 лет и более. Вековой юбилей отмечают 22 человека, 101 год — 12, 102 года — пять человек, 103 года — четыре, 104 года — семь, 105 лет — три и 106 лет — один человек.

Кстати, аибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 17. В Советском округе 14 долгожителей, в Кировском — 12, в Ленинском — семь, в Октябрьском — четыре долгожителя.