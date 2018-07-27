Афиша выходных в Оренбурге с 27 по 29 июля

Пролетела очередная рабочая неделя, а значит, пора подумать об отдыхе. Кто-то проведет выходные дома под одеялком, некоторые будут пропадать на огороде, а остальные проведут этот уикенд в поисках самых интересных мероприятий. Для последних мы составили нашу еженедельную афишу ProOren. Читайте и планируйте свои выходные!

Пятница, 27 июля

В эту пятницу в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!», в рамках культурного проекта «Лето в парке» состоится концерт солистов Оренбургской областной филармонии Светланы Герман (вокал) и Юрия Чернышева (гитара). Артисты подарят зрителям свое творчество, исполнив русские и цыганские романсы. Начало в 18:00. 0+

В музее ИЗО открылась выставка удивительной художницы из Ташлы Екатерины Жадиной «Голубая коза». Экспозиция включает в себя 46 живописных работ, 11 фотографий из жизни, 3 авторские куклы, авторский костюм и арт-объект. Посетить выставку можно с 10:30 до 18:00. Стоимость билета — от 70 рублей. 12+

Вечерком админы «Некафе» предлагают встретиться на свежем воздухе в парке Перовского и поиграть в Мафию или Остров страха. Стоимость участия в одной игре — 50 рублей, безлимит — 150 рублей. Начало в 20:00. 16+

В эту пятницу в «Первом баре» выступят музыканты группы «De Kuba». Это единственный в своём роде R'n'B/Pop коллектив, умело сочетающий в себе современные ударные миксы с хорошим вокалом. Начало в 23:00. Вход свободный. 18+

Суббота, 28 июля

В субботу в галерее искусств «На Пушкинской» состоится встреча с заслуженным художником России Рашидом Асаевым. Живописец расскажет о своем творческом становлении и ответит на вопросы зрителей. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

В коктейль-баре «Селебрити» оренбургскую молодежь ждут на музыкальную вечеринку «ТОН». Отличный музыкальный тон в этот вечер зададут Belov, Chilla и Evsyukov. Начало в 23:00. Вход свободный. 18+

Школа творчества художника и преподавателя Елены Махмутовой приглашает всех желающих в эту субботу посетить мастер-класс по масляной живописи. В этот раз участникам предлагается написать средиземноморский пейзаж. МК пройдет на Кобозева, 8. Начало — в 16:00. Стоимость участия — от 1300 рублей. 16+

На этих выходных, 28 и 29 июля, в Оренбурге пройдет городской фестиваль PRO ЛЕТО. Гостей ждут разноплановые площадки: Семья, Спорт, Бизнес, Лайф, Детские площадки и Маркет. В рамках каждой из площадок пройдут разнообразные мастер-классы и выступления экспертов. Будут фотозоны, фотовыставки, большой концерт, фестивали кофе, бургеров и шашлыка. А также открытая образовательная программа для всех, кто хочет поближе познакомиться с предпринимателями нашего города. Фестиваль пройдет в парке Перовского. Начало в 11:00. 0+

В субботу молодежь приглашают на арт-крышу стейк-хауса «Черная корова». Это место — объединение всех летних идей на самой атмосферной площадке города. В 16:00 начнется «Сиеста», на которой можно будет проплавать в бассейне, позагорать, послушать музыку и просто расслабиться. Вход — 200 рублей. 18+

Воскресенье, 29 июля

В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Утром на Советской состоится торжественное шествие ветеранов военно-морского флота до парка «Салют, Победа!» Начало построения в 10:45. 0+

После шествия в парке «Салют, Победа!» состоится праздничный концерт. После — празднование Дня Военно-Морского Флота продолжится в Зауральной роще, где будут организованы культурно-спортивные мероприятия. 0+

В Оренбурге работает выставка ЗD-картин «Воображариум». Посетители могут позировать и фотографироваться на баннерах с изображением героев любимых фильмов, архитектурных памятников, различных животных и тропических растений. Стоимость детского билета — 150 рублей, взрослого — 200 рублей. Начало работы — с 10:30 до 18:00. 0+

В воскресенье в «Игротее» на Кирова, 3а любителей настолок ждут на ролевую игру «Проклятье Страда». Это настоящее приключение, повествующее о долгом пути погибшего королевства, на руинах которого выстроился новый мир. Интересно? Тогда приходи! Начало в 18:00. Стоимость участия 150 рублей. 16+