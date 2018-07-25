Не стареет: Анита Цой порадовала поклонников снимком в купальнике

В 47 лет Анита Цой прекрасно выглядит. Артистка не раз признавалась поклонникам, что всю сознательную жизнь борется с лишним весом. После родов певица сильно располнела и долгое время не могла взять себя в руки, но ради супруга смогла сильно похудеть.

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Анита Цой попыталась спрятать фигуру под бесформенным балахономУ них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает стилист-имиджмейкер Дарья Берц*. Сейчас Анита не скрывает, что иногда лишние килограммы к ней возвращаются, но артистка всегда находит в себе силы похудеть и вернуть прежние формы. Накануне вечером Цой выложила в свой микроблог снимок, а котором позирует в слитном купальнике и демонстрирует фигуру. Поклонники не перестают восхищаться внешними данными артистки. Также пользователи отметили, что Анита выглядит значительно моложе своих лет и словно не стареет.

«Вы прям не стареете», «Аниточка! Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается », «Шикарная леди», «Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая», — пишут в комментариях подписчики.

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Также Цой старается делится с поклонниками своими секретами красоты. Певица даже завела отдельный блог, в котором рассказывает, как ей удается бороться с лишними килограммами и ухаживать за собой. В своем блоге Анита также делится полезными рецептами блюд и призывает поклонников внимательно следить за здоровьем.