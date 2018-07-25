В Сургуте из окна выпала женщина. Это уже третий случай за месяц

Накануне в Сургуте произошел очередной инцидент с падением из окна. Из окна на 5-ом этаже выпала женщина. Пострадавшая доставлена в больницу.

Между тем, только за последнюю неделю это уже второй подобный случай в Сургуте. В ночь на 16 июля на улице Чехова, с девятого этажа многоэтажного дома выпал мужчина. Он также выжил и был госпитализирован. Перед падением мужчина несколько часов стоял на карнизе окна и звал на помощь.

Кроме того, дважды за неделю в Сургуте сотрудники МЧС и психологи спасали людей от непоправимого. В Сургутском психоневрологическим диспансере говорят, что не видят во всех этих инцидентах какой-либо закономерности. Во всяком случае, количество пациентов с наркотическом отравлением не увеличилось, передает «СТВ».

12 июля в Сургуте в районе Комсомольского проспекта молодой сургутянин собирался выпрыгнуть из окна. На место отправили психолога, переговоры продолжались около часа. Внизу дежурили пожарные и полиция. В конце концов, молодой человек поддался на уговоры. Спустя два дня молодая сургутянка после употребления алкоголя, как уверяют знакомые, выпрыгнула из окна многоэтажки. Она погибла на месте.