В Облдуме депутаты отклонили все инициативы коллег-коммунистов

Очередное заседание Саратовской областной Думы началось с повествования парламентария Владимира Есипова о том, как его в понедельник допрашивали следователи. Во время данного общения он якобы выяснил, что спикер заксобрания Иван Кузьмин иногда говорит неправду, и попросил его впредь быть внимательнее, ибо на заседаниях ведется видеонаблюдение.

Далее Есипов предложил снять с повестки дня восьмой вопрос, затрагивающий сферу обращения с отходами и работы регионального оператора по обращению с ТКО. Народные избранники не поддержали своего коллегу и оставили данный вопрос в повестке.

Следом слово взяла зампред регпарламента Ольга Алимова , которая попросила включить в повестку ряд дополнительных вопросов. Один из них касается порядка перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянки.

«Никто не возражает, что проблема имеется, но над законопроектом предстоит продолжить работу», — поддержал Иван Кузьмин.

Николай Бондаренко напомнил, что на заседании думского комитета народные избранники высказывались положительно. От деятельности эвакуаторщиков ежегодно страдают 70 тысяч граждан.

«Заключения прокуратуры носят рекомендательный характер, комитет рекомендовал принять к рассмотрению», — вступился за законопроект Бондаренко. Но коллеги его не поддержали и отклонили предложение обсудить данную проблему на заседании.

Кроме того, Ольга Алимова предложила включить в повестку дня вопрос о создании комиссии по вопросам регулирования цен на горючее на территории области.

«Цена на топливо продолжает подниматься, и надо с этим разбираться», — поддержала инициативу Зинаида Самсонова . На это облдеп Николай Кузнецов сообщил, что такая комиссия уже создана.

«Фракция ЛДПР первой высказала эту инициативу, мы за любое обсуждение, — отметил Дмитрий Пьяных. — Но сейчас мы переливаем из пустого в порожнее, решение принято, и комиссия уже создана».