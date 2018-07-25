В Азербайджане хотят повысить финансовую грамотность предпринимателей

Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности развития, сообщает «МИР 24». Для предпринимателей готовится программа повышения финансовой грамотности.

Это необходимо тем, кто открывает даже небольшие торговые точки, пекарни, мастерские или создает интернет-магазины.

Представители бизнеса будут учиться составлять грамотные планы развития своих малых предприятий, использовать финансовые ресурсы в сфере торговли и услуг и реально оценивать пути погашения возможных кредитов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ