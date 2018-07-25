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Власти обнаружили несанкционированный рынок в Дзержинском районе
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Власти обнаружили несанкционированный рынок в Дзержинском районе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле власти обнаружили несанкционированные торговые точки возле дома №118 на Ленинградском проспекте.
Рейд провели сотрудники территориальной администрации и полицейские. Как оказалось, здесь продавцы расставили прилавки с нижним бельем, очками для зрения и овощами. В отношении них составили протоколы.
Но, как рассказал первый заместитель главы администрации Дзержинского районе, эта мера не помогает. Люди расставляют палатки постоянно. Им легче заплатить штраф, чем сменить место деятельности.
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