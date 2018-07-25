Власти обнаружили несанкционированный рынок в Дзержинском районе

Ярославле власти обнаружили несанкционированные торговые точки возле дома №118 на Ленинградском проспекте.

Рейд провели сотрудники территориальной администрации и полицейские. Как оказалось, здесь продавцы расставили прилавки с нижним бельем, очками для зрения и овощами. В отношении них составили протоколы.

Но, как рассказал первый заместитель главы администрации Дзержинского районе, эта мера не помогает. Люди расставляют палатки постоянно. Им легче заплатить штраф, чем сменить место деятельности.