Новый инвестор займется обустройством квартала возле парка «Зарядье»

Девелоперская компания «Горкапстрой-гарант» во главе с новым владельцем Артуром Маркаряном займется реконструкцией комплекса из 30 зданий на Москворецкой набережной недалеко от ландшафтного парка «Зарядье», пишет в среду газета «Коммерсант»

«20 июля Артур Маркарян приобрел 100% в ООО «Горкапстрой-гарант», выигравшем конкурс на реконструкцию комплекса зданий Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого», — говорится в материале.

Комплекс зданий бывшей академии на Москворецкой набережной, что возле парка «Зарядье», обрел владельца в лице компании «Горкапстрой-гарант» в октябре 2017 года, после того как компания выиграла конкурс департамента по конкурентной политике Москвы . В ходе запланированной реконструкции бывшего комплекса Академии ракетных войск его площадь увеличится до 173,7 тысячи квадратных метров. На территории появится гостиничный комплекс с апартаментами, магазинами и ресторанами.

«Предыдущий собственник «Горкапстрой-гаранта» предварительно оценивал затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов рублей. Эти средства планировалось привлечь на условиях соинвестирования. По словам господина Маркаряна, итоговая сумма может оказаться еще больше, так как проект имеет существенное историко-культурное значение», — отмечается в статье.

Для реализации проекта новый владелец «Горкапстрой-гаранта» планирует привлечь партнера, возможно китайского.

Ландшафтный парк «Зарядье» был открыт 9 сентября 2017 года. Он стал первым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Парковая зона площадью 10,2 гектара в сочетании с инновационным наполнением стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.