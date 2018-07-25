Раздельный сбор мусора — почему не работает и как помочь городу?

Эксперимент с мусором в Авиастроительном районе быстро, кажется, провалился. Казанцы продолжают складывать мусор в один контейнер, игнорируя призывы. Городская администрация это предвидела, поэтому не расстраивается: есть четкая задача — перевести все районы на раздельный сбор мусора.

С чего начать мне, чтобы помочь городу?

Со своих привычек. Научиться раскидывать мусор по пакетам не глядя. Например, помнить, что газеты и журналы — разные виды отходов, и выбрасывать их нужно в разные контейнеры.

Где найти контейнеры?

Пока только в Авиастростельном районе. В ближайшем будущем — в Вахитовском районе и в « Салават Купере». Контейнеры обещают установить в большинстве дворов, в том числе рядом со школами, рынками и магазинами.

Контейнер с желтой наклейкой — для сортируемого мусора

Это газеты, тетради, картон, стеклянные банки, бутылки, битое стекло, пластиковые бутылки, канистры, ведра, тазы, полиэтиленовые пакеты, пленка, металлические банки от консервов, крышки и аэрозольные баллончики.

Контейнер с серой наклейкой — для несортируемого мусора

Это пищевые отходы, журналы, листовки, пенопластовые лотки от готовых продуктов, стаканчики от кофе на вынос, упаковки тетрапак от молока и соков, пакеты от чипсов, хрустящие прозрачные коробки от тортов, пирожных, салатов, одежда, обувь, мокрые тряпки, замоченный картон и бумага.

Зачем нужны экобоксы?

Батарейки, старые градусники и лампы нужно выбрасывать в экобоксы. Правда, пока мы их не видели. Боксы установят в течение полугода. Правда, не везде, а только в местах наибольшего трафика жителей. В каждом районе появятся по 10-12 экобоксов.

Как все это связано со строительством «мусорного» завода?

Никак. Разделять отходы — это необходимость, которая не зависит от того, построят завод или нет.

В новых контейнерах разобраться проще простого: все заботливо подписали на русском и татарском. Снизу даже добавили рисунки, чтобы точно не промахнуться. Исполком заверил, что мусор из разных баков не будут сваливать в один мусоровоз. Машина будет по очереди забирать и отвозить отходы из разных баков. Отходы разделят по категориям и дадут им новую жизнь.

Читайте также:

Осиновский депутат о «мусорном» заводе: «Я двумя руками за»