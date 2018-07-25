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Вешняковцы помогут определиться с концепцией Дня города
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Вешняковцы помогут определиться с концепцией Дня города 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Депутат Мосгордумы Андрей Шибаев сообщил в своих социальных сетях о том, что жители Москвы могут выбрать, как они предпочитают отметить предстоящий День города.
Проголосовать можно на портале или в приложении «Активный гражданин».
Вешняковцы могут выразить свои пожелания, ответив на два вопроса. В первом из них предлагается указать, какие мероприятия прошлогоднего Дня города стоит повторить в этом году. Среди ответов представлены на выбор программы благотворительных фондов, Детский день города, общегородской день экскурсий, праздничные фейерверки в городских парках.
Во втором вопросе можно указать, какие концерты и встречи следует провести в День города? Среди вариантов ответа предлагаются концерты классической или современной музыки, театрализованные представления, поэтические мероприятия. Голосующие могут выбрать два варианта или предложить свой собственный.
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