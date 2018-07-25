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В Тюмени стартует пятый этап опрессовок: публикуем список улиц, где две недели не будет горячей воды
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В Тюмени стартует пятый этап опрессовок: публикуем список улиц, где две недели не будет горячей воды 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Как вы справляетесь с отсутствием горячей воды из-за опрессовок? Делитесь советами в комментариях
Сегодня, 25 июля, в нашем городе завершается четвертый этап опрессовок и в четверг, 26 июля, стартует пятый. 14 дней без горячей воды проведут жители улиц Николая Фёдорова, Широтной, Южной, Колхозной, Николая Чаплина, Тимирязева, Ставропольской, Авторемонтной, Пролетарской, Льва Толстого, Запольной и Товарного шоссе.
— Отключение горячей воды продлится до 8 августа, — сообщается на сайте теплоснабжающей компании «УСТЭК».
Для вашего удобства мы отметили на карте участки, указав даты проведения опрессовок в разных частях города. Их можно увидеть, нажав на выделенную тем или иным цветом область.
На протяжении двух недель проводятся гидравлические испытания теплотрасс для выявления повреждённых участков. Для этого по трубам пускают воду под давлением, которое на 25% превышает норму. Работает это просто: при наличии повреждённых участков трубопровода приборы фиксируют резкое снижение давления, после чего специалисты ищут и ликвидируют эти повреждения.
Журналист 72.ru посчитал, выгодно ли устанавливать дома бойлер на случай подобных отключений. Что у него получилось — смотрите в нашем предыдущем материале. А если водонагреватель покупать вы не планируете и загородного дома у вас нет, можно наведаться в общественную баню. Список с адресами мы для вас уже приготовили. Но имейте ввиду, цены и режим работы с момента публикации могли измениться.
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