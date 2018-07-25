Дмитрий Сватковский встретится с горожанами на личном приеме

7 августа в 16:00 прием нижегородцев и жителей области начнет и.о. заместителя губернатора, заместитель председателя областного правительства Дмитрий Сватковский . Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Сватковский координирует вопросы управления в области искусства, культуры, реализации государственной политики в сфере физической культуры, развития народных промыслов, туризма на территории области. Именно по этим вопросам все желающие смогут с ним пообщаться.

На встрече с гражданами Дмитрий Сватковский обсудит вопросы, в которых требуется его личное участие, если на местном уровне дело не решилось. На прием могут попасть все граждане России , иностранные граждане и лица без гражданства, при условии, что они находятся на территории РФ легально.

Запись производится в приемной на улице Костина, дом 2, кабинет № 22. С собой необходимо взять копии документов по интересующему вопросу, если таковые имеются. Также обязателен паспорт. Запись осуществляется до 31 июля.

Режим работы приемной: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу и праздничные дни приемная работает до 17:00.

Справочная информация по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, ранее Сватковский посетил Бутурлинский район.

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области