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Дмитрий Сватковский встретится с горожанами на личном приеме
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Дмитрий Сватковский встретится с горожанами на личном приеме 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
7 августа в 16:00 прием нижегородцев и жителей области начнет и.о. заместителя губернатора, заместитель председателя областного правительства Дмитрий Сватковский. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Сватковский координирует вопросы управления в области искусства, культуры, реализации государственной политики в сфере физической культуры, развития народных промыслов, туризма на территории области. Именно по этим вопросам все желающие смогут с ним пообщаться.
На встрече с гражданами Дмитрий Сватковский обсудит вопросы, в которых требуется его личное участие, если на местном уровне дело не решилось. На прием могут попасть все граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, при условии, что они находятся на территории РФ легально.
Запись производится в приемной на улице Костина, дом 2, кабинет № 22. С собой необходимо взять копии документов по интересующему вопросу, если таковые имеются. Также обязателен паспорт. Запись осуществляется до 31 июля.
Режим работы приемной: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу и праздничные дни приемная работает до 17:00.
Справочная информация по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.
Напомним, ранее Сватковский посетил Бутурлинский район.
Фото: пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области
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