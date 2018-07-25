Миллионы на ветер? Сколько теряет бюджет Перми из-за неэффективности

Картина, мягко говоря, получилась не очень радостная. Если верить аудиторам, то городская казна из-за неэффективного использования муниципальной недвижимости недополучает десятки миллионов рублей в год.

Ничего не делают?

Всего ревизоры насчитали в краевой столице 1135 пустующих (неиспользуемых) объектов недвижимости, которые принадлежат казне. Это две трети от всего недвижимого муниципального имущества. Почти половина из пустующих помещений (47,7%) не используется от семи до девяти лет.

«В 2016 году утвердили основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на три года. В них заявили, что каждый год планируется сокращать число пустующих объектов. Но этого не происходит: их количество не снижается более двух лет. Длительное неиспользование муниципального имущества приводит к недополученным доходам бюджета, несёт риски его разрушения, повреждения и утраты. По 448 (39,5%) пустующим объектам до сих пор не приняли решения по распоряжению ими. Если бы в аренду передали 101 объект, пустующий более трёх лет, доходы бюджета Перми могли составить 27,4 млн рублей в год», — подсчитали аналитики КСП.

Аудиторы обнаружили, что 19 объектов, которые на бумаге числятся пустующими, используются незаконно. Из-за чего городская казна недополучает около 3,4 млн рублей в год. Также выяснилось, что в Перми незаконно используют два земельных участка, расположенных по адресам: ул. Ижевская, 23, и ул. Пушкина, 113аа. Из-за этого бюджет краевой столицы теряет как минимум 2,4 млн рублей доходов. При этом на участке Ижевская, 23, «неустановленные лица» ещё и уничтожили муниципальный объект.

В год по капле

Получается, что из-за не­эффективного использования недвижимости городская казна в год теряет более 31 млн руб. Для сравнения: общая сумма доходов, которые планируется получить в бюджет Перми в этом году от всего имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, равна 879 млн рублей.

По оценкам КСП, из 191 пустующего отдельно стоящего здания 39 объектов уже частично разрушились либо стали аварийными, поэтому их рекомендуется снести. Правда, при нынешних темпах, когда в год сносят по одному такому непригодному зданию, городским властям на ликвидацию всех аварийных объектов потребуется 39 лет.

Свои заключения и предложения, как исправить ситуацию и повысить эффективность использования муниципального имущества, КСП помимо городской администрации направила в Пермскую думу и прокуратуру

Кстати

Как рассказали в администрации Перми, сейчас департамент имущественных отношений анализирует количество, состав и состояние пустующих объектов. Ведом­ство готовит план мероприятий по снижению их числа.