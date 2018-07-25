В Красноярске на оптовой базе «Луч» выявлен опасный вредитель

В ходе планового осмотра складских помещений специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявлен карантинный объект — восточная плодожорка, что подтверждается карантинным заключением Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) — насекомое, являющееся карантинным вредителем, одним из наиболее опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур. Этот вид может повреждать до 90% плодов и побегов персика, 70-80% плодов сливы и абрикоса, до 50% плодов груш и до 70% айвы и яблок.

Завоз плодожорки осуществляется в результате транспортирования ее с плодами, посадочным материалом и тарой всеми видами транспорта. Для принятия мер по устранению угрозы причинения вреда растениям и окружающей среде по данному факту организована внеплановая проверка.