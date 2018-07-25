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Немецкие спецслужбы присоединились к обвинениям России в кибератаках
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Немецкие спецслужбы присоединились к обвинениям России в кибератаках 

Anti-Malware.ru 1 час назад
По данным немецких спецслужб, именно Россия и Китай являются наиболее серьезными киберагрессорами современного интернет-пространства. Согласно докладу контрразведки, эти страны чаще других были замечены в организации вредоносных киберопераций против других государств.
Никаких конкретных примеров, конечно же, не приводится, впрочем, как и во всех случаях подобных обвинений.
Спецслужбы Германии лишь подчеркивают, что будут продолжать следить за деятельностью России в киберпространстве.
«Особо можно выделить Россию и Китай, они не раз попадали в поле зрения агентов как организаторы вредоносной киберактивности», — передают СМИ содержание доклада.
Удивительно, но в документе также упоминается, что другие страны тоже имеют возможности для проведения целевых атак против инфраструктур своих оппонентов. Среди таких стран авторы доклада называют, например, Иран.
«Однако и разведслужбы других государств располагают значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак».
Окей, хорошо, что не один Кремль виноват. Возникает справедливый вопрос — такие службы хоть когда-нибудь подкрепят свои слова серьезными доказательствами. Или они просто всех вычислил по IP? А атаковали из Химок!
Вчера Вашингтон также обвинил связанных с Кремлем киберпреступников во взломе сетей энергетических компаний США. В правительстве считают, что подобное вмешательство может привести к аварии в энергосистеме, так называемому блэкауту.
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