Немецкие спецслужбы присоединились к обвинениям России в кибератаках

По данным немецких спецслужб, именно Россия Китай являются наиболее серьезными киберагрессорами современного интернет-пространства. Согласно докладу контрразведки, эти страны чаще других были замечены в организации вредоносных киберопераций против других государств.

Никаких конкретных примеров, конечно же, не приводится, впрочем, как и во всех случаях подобных обвинений.

Спецслужбы Германии лишь подчеркивают, что будут продолжать следить за деятельностью России в киберпространстве.

«Особо можно выделить Россию и Китай, они не раз попадали в поле зрения агентов как организаторы вредоносной киберактивности», — передают СМИ содержание доклада.

Удивительно, но в документе также упоминается, что другие страны тоже имеют возможности для проведения целевых атак против инфраструктур своих оппонентов. Среди таких стран авторы доклада называют, например, Иран

«Однако и разведслужбы других государств располагают значительными ресурсами и возможностями для проведения кибератак».

Окей, хорошо, что не один Кремль виноват. Возникает справедливый вопрос — такие службы хоть когда-нибудь подкрепят свои слова серьезными доказательствами. Или они просто всех вычислил по IP? А атаковали из Химок