В Самаре ищут вандалов, которые разукрасили насосную станцию

Сотрудники ресурсоснабжающей компании вызвали полицейских на место происшествия

Недавно отремонтированная насосная станция в Октябрьском районе подверглась нападению вандалов. Неизвестные нарисовали на стене граффити.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании успели заснять нарушителей на фото и видео.

— Наши специалисты вызвали полицейских, которые приняли заявление о порче имущества, а также снятые фото и видео. Сейчас стражи ищут нарушителей, — рассказали в «СКС».

Представители «Самарских коммунальных систем» также обратились с инициативой в губернскую думу. Они предложили ввести административный арест сроком на 15 суток для авторов рисунков.