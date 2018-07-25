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В Самаре ищут вандалов, которые разукрасили насосную станцию
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В Самаре ищут вандалов, которые разукрасили насосную станцию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники ресурсоснабжающей компании вызвали полицейских на место происшествия
Недавно отремонтированная насосная станция в Октябрьском районе подверглась нападению вандалов. Неизвестные нарисовали на стене граффити.
Сотрудники ресурсоснабжающей компании успели заснять нарушителей на фото и видео.
— Наши специалисты вызвали полицейских, которые приняли заявление о порче имущества, а также снятые фото и видео. Сейчас стражи ищут нарушителей, — рассказали в «СКС».
Представители «Самарских коммунальных систем» также обратились с инициативой в губернскую думу. Они предложили ввести административный арест сроком на 15 суток для авторов рисунков.
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