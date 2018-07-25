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В Геленджике гостям курорта в кафе подали арбуз стоимостью 4 тысячи рублей
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В Геленджике гостям курорта в кафе подали арбуз стоимостью 4 тысячи рублей 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Посетительница с возмущением в соцсетях рассказала о ягоде по цене икры.
Они обедали в одном из кафе города, и им, как она пишет, продали дыню за 500 рублей за кг, а арбуз — за 4 тысячи.
«Арбуз принесли ломтиками, без кожуры, но со всеми косточками, на двух тарелках. Количество они выставили самостоятельно, решив самопроизвольно, что нам необходимо именно столько», — рассказала девушка.
По ее словам, в кафе перед ними не извинились. Арбуз, они конечно, съели, но настроение было порядком подпорчно. Тем более, что живут на юге и привыкли покупать бахчевые совсем по другим ценам.
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