В Геленджике гостям курорта в кафе подали арбуз стоимостью 4 тысячи рублей

Посетительница с возмущением в соцсетях рассказала о ягоде по цене икры.

Они обедали в одном из кафе города, и им, как она пишет, продали дыню за 500 рублей за кг, а арбуз — за 4 тысячи.

«Арбуз принесли ломтиками, без кожуры, но со всеми косточками, на двух тарелках. Количество они выставили самостоятельно, решив самопроизвольно, что нам необходимо именно столько», — рассказала девушка.

По ее словам, в кафе перед ними не извинились. Арбуз, они конечно, съели, но настроение было порядком подпорчно. Тем более, что живут на юге и привыкли покупать бахчевые совсем по другим ценам.