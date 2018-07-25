Депутат Самсонова заметила новый виток роста цен на бензин

Сегодня, 25 июля, при обсуждении регламента очередного, пятнадцатого заседания Саратовской областной думы депутаты от КПРФ предложили рассмотреть вопросы о создании комиссий для обсуждения вопросов Саратовгорэлектротранса и контроля за ценами на ГСМ. Предложения озвучила зампред облдумы Ольга Алимова

Коммунистка возмутилась ситуацией, «когда нам просто диктуют цены на ГСМ, а потом думать, как компенсировать выпадающие доходы», и предложила «высказать свое отношение к тому, что происходит в стране». Она апеллировала к трудностям, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители, чьи затраты на сбор урожая из-за роста ГСМ повысятся.

Ее поддержала депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова . Она поделилась личным наблюдением, что бензин марки АИ-95 еще недавно стоил 44,69 рубля за литр, а сегодня стоит уже 45 рублей.

«Цена продолжает подниматься. По разным параметрам комиссия должна работать. Мы должны понять формирование цен», — заявила она.

Предложения о внесении вопросов о комиссиях в повестку дня были отклонены большинством голосов.