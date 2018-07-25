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Депутат Самсонова заметила новый виток роста цен на бензин
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Депутат Самсонова заметила новый виток роста цен на бензин 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, при обсуждении регламента очередного, пятнадцатого заседания Саратовской областной думы депутаты от КПРФ предложили рассмотреть вопросы о создании комиссий для обсуждения вопросов Саратовгорэлектротранса и контроля за ценами на ГСМ. Предложения озвучила зампред облдумы Ольга Алимова.
Коммунистка возмутилась ситуацией, «когда нам просто диктуют цены на ГСМ, а потом думать, как компенсировать выпадающие доходы», и предложила «высказать свое отношение к тому, что происходит в стране». Она апеллировала к трудностям, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители, чьи затраты на сбор урожая из-за роста ГСМ повысятся.
Ее поддержала депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова. Она поделилась личным наблюдением, что бензин марки АИ-95 еще недавно стоил 44,69 рубля за литр, а сегодня стоит уже 45 рублей.
«Цена продолжает подниматься. По разным параметрам комиссия должна работать. Мы должны понять формирование цен», — заявила она.
Оппозиционеркам ответил депутат от «Единой России» Алексей Антонов. Он напомнил, что на площадке Общественной палаты уже состоялось обсуждение, которое он назвал «очень широким».
Предложения о внесении вопросов о комиссиях в повестку дня были отклонены большинством голосов.
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