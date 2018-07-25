Рэппер Сява рассказал о «подставе» Шнурова

Звезда «нулевых», рэп‐исполнитель Сява заявил, что ему и команде не заплатили за концерт. Выступить на злополучном мероприятии посоветовал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Эта история случилась в далеком прошлом. Однако Вячеслав Хахалкин (настоящее имя артиста) запомнил надолго тот урок, который, сам того не желая, ему преподал Шнур.

«Несколько лет назад Сергей Шнуров посоветовал наш проект какому-то организатору то ли в Омске , то ли в Осе. По дружбе решили приехать без предоплаты. А потом организаторы просто пропали. До сих пор эти деньги нам не отдали. Из-за этой ситуации Сереже было крайне неприятно», — рассказал Сява.

Рэппер прославился после выпуска таких треков, как «Бодрячком», «Отдыхаем хорошо» и многих других. В настоящее время он занимается двумя проектами — SOVI и Deep, а также продолжает гастролировать. Сява время от времени выступает на корпоративах, но теперь всегда заранее узнает о заказчиках.