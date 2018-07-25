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Североуральску окончательно вернули холодную воду
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Североуральску окончательно вернули холодную воду 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Теперь жидкость можно употреблять для питья и приготовления пищи. Окончательно ликвидировать ЧП удалось только спустя восемь дней, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал».
Последствия аварии в русле реки Калья были окончательно ликвидированы накануне — 24 июля. Об этом сообщается на официальном портале городского округа. В сообщении указано, что пробы воды оказались качественными и прошли по всем нормам СанПиНа. В связи с этим местные жители могут использовать холодную воду, которая поступает в дома, для питья и приготовления еды.
Вместе с тем отметим, что, по данным на 9.30 утра 24 июля, показатель цветности составлял 7,8 при норме в 20, а мутности — 2,23 при норме в 1,5.
Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 16 июля. В устье реки Калья случился обвал, в результате которого вода, поступающая в дома жителей, оказалась загрязнена. Сама аварийная ситуация была ликвидирована еще 19 июля, остальное время проводились работы по гиперхлорированию воды и улучшению ее качества.
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