Омские власти не знают, когда достроят Юбилейный мост

По словам главы департамента строительства, работы выполнены на 85%. Однако, когда они завершатся полностью, сказать невозможно. Сегодня, 25 июля, в Омске прошел брифинг, посвященный завершению капитального ремонта Юбилейного моста. Его обещали открыть сначала в мае, потом в июле, позже — в августе. Но срок вновь переносится, и теперь власти его даже не озвучивают.

— Частично натянем высокопрочную арматуру и после этого установим подвесное металлическое строение. Дальше будем остальные пучки арматуры натягивать. 5 августа собираемся устанавливать балки пролетного строения. Необходимо, чтобы бетон набрал всю прочность на 100%. Иначе мы не сможем натянуть арматуру, — пояснил сроки задержки директор департамента строительства мэрии Омска Илья Трушников.

— Нормативные сроки затвердения бетона — 28 суток. Ввели модификаторы, добавки, чтобы сократить сроки, но многое зависит от погоды. Мы два раза в сутки проводим инструментальный контроль. Эти работы выполняет московская компания — субподрядчик, — пояснил начальник отдела технадзора и сопровождения строительства «Омского СоюзДорНИИ» Александр Ильичев

Журналисты напомнили, что сроки твердения бетона не изменились за много лет. Получается, что мэрия, обещая сдать мост в мае, а потом в июне, вводила омичей в заблуждение?

— Мы разработали план работы. Если бы это было новое строительство — вопросов бы не было. Но это капитальный ремонт, причем очень сложный. В России таких всего два. Мы изменяли проектные решения, дополнительно проходили еще одну экспертизу, — оправдывался Трушников.

У него поинтересовались, когда же будет готов мост? По планам, напомним, его должны были доделать в ноябре 2018 года, а работы начались в октябре 2017-го.

— Досрочно будем сдавать, но сроки я уже называть не буду, — среагировал Трушников.

Он пояснил, что все нужные материалы, вплоть до опор освещения, находятся на объекте. Оплачены работы на 224 млн руб. Они выполнены. Не оплачена работа еще на 25 млн руб. По мнению директора депстроя, работы завершены на 85%.

— Перекрыли мост, начался транспортный коллапс, на Комсомольском мосту все стояли. Мы с подрядчиком после этого расписали график выполнения работ при идеальных условиях — но не получилось. Потом расписали следующий график, снова перенесли. Но в общем графике мы идем, не отстаем. Подрядчик понимает, что, если он затянет строительство, мы предъявим к нему штрафные санкции, а штрафы там очень хорошие, — подытожил Илья Трушников.