Почему некоторые электропоезда «Ласточка» едут более 35 минут из Зеленограда в Москву

В час пик некоторые «Ласточки» проходят по первому и второму пути, вместо привычных третьего и четвёртого внутренних пути, поэтому скорость движения электропоездов снижается.

Разъяснения по этому вопросу дал заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Морозов на сайте префектуры. Житель Зеленограда Андрей, в рубрике «Вопрос-ответ» спросил почему не выполняется обещание, данное чиновниками при вводе скоростных поездов «Ласточка». Со слов Андрея, зеленоградцам обещали, что от станции Крюково до Москвы можно будет доехать на скором электропоезде «Ласточка» за 25 минут, с минимальным интервалом, как в метро. Сейчас некоторые «Ласточки» едут от станции Крюково до Москвы 44 минуты, согласно расписанию.

Дмитрий Морозов пояснил, что на участке Крюково-Москва четыре железнодорожных пути. По первому и второму путям следуют поезда с остановками. По третьему и четвёртому путям идут поезда дальнего следования и скоростные «Ласточки». Минимальное время пути «Ласточки», с остановками в Сходне и Химках составляет 29 минут для транзитных поездов и 31 минуту для скорых поездов, отправляющихся со станции Крюково.

На данный момент, третий и четвёртый пути в час пик загружены максимально, поэтому отдельные «Ласточки» едут по первому и второму путям. Соответственно, снижается скорость движения из-за следования по путям обычных электричек, которые едут с остановками.

На данный момент скорость движения электропоездов «Ласточка» максимально оптимизирована согласно техническим возможностям Октябрьской железной дороги.