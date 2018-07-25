Отдых, танцы и спорт: смотрим реконструкцию пермского сквера Розалии Землячки

Скоро на этом месте должен появиться фонтан со львами

Перми продолжается капитальный ремонт сквера Розалии Землячки. Инженерные коммуникации уже проложены, сейчас проходит ремонт чаши фонтана. Совсем скоро сквер должен обрести свой исторический вид.

Сейчас в парке уже отремонтированы шесть пешеходных дорожек. В сквере проложены электросети, водопровод и канализация для фонтана. В оставшиеся месяцы рабочим осталось сделать в фонтане подсветку и установить форсунки в чаше. Сама чаша будет облицована натуральным гранитом, а дно выполнено из мраморной мозаики.

Уже выложены шесть дорожек

— В ходе реконструкции в сквере появятся три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием и площадка для отдыха, где жители района смогут гулять с детьми, — рассказали в городской администрации. — На открытой танцевальной площадке будут проводиться праздники, для этого рядом с ней установят щит для подключения оборудования.

В парке будут дополнительно посажены деревья

Внутри и по периметру сквера будут установлены 88 новых торшеров освещения. Появятся скамейки. На аллеях посадят яблони, груши, рябины, ивы и клены. Кроме высадки деревьев ценных пород планируется сформировать живую изгородь и обустроить газоны.

Ремонт сквера планируют завершить до конца 2018 года. Работы обошлись городскому бюджету в 83 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Перми начался ремонт сквере Авиаторов. Также в прошлом году мы посещали север Розалии Землячки и оценили его состояние.