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Отдых, танцы и спорт: смотрим реконструкцию пермского сквера Розалии Землячки
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Отдых, танцы и спорт: смотрим реконструкцию пермского сквера Розалии Землячки 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Скоро на этом месте должен появиться фонтан со львами
В Перми продолжается капитальный ремонт сквера Розалии Землячки. Инженерные коммуникации уже проложены, сейчас проходит ремонт чаши фонтана. Совсем скоро сквер должен обрести свой исторический вид.
Сейчас в парке уже отремонтированы шесть пешеходных дорожек. В сквере проложены электросети, водопровод и канализация для фонтана. В оставшиеся месяцы рабочим осталось сделать в фонтане подсветку и установить форсунки в чаше. Сама чаша будет облицована натуральным гранитом, а дно выполнено из мраморной мозаики.
Уже выложены шесть дорожек
— В ходе реконструкции в сквере появятся три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием и площадка для отдыха, где жители района смогут гулять с детьми, — рассказали в городской администрации. — На открытой танцевальной площадке будут проводиться праздники, для этого рядом с ней установят щит для подключения оборудования.
В парке будут дополнительно посажены деревья
Внутри и по периметру сквера будут установлены 88 новых торшеров освещения. Появятся скамейки. На аллеях посадят яблони, груши, рябины, ивы и клены. Кроме высадки деревьев ценных пород планируется сформировать живую изгородь и обустроить газоны.
Ремонт сквера планируют завершить до конца 2018 года. Работы обошлись городскому бюджету в 83 миллиона рублей.
Ранее мы рассказывали, что в Перми начался ремонт сквере Авиаторов. Также в прошлом году мы посещали север Розалии Землячки и оценили его состояние.
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