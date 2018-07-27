В Омске разбили стекло маршрутки из-за поездки по свежему асфальту

Сейчас полиция занимается поисками виновных. По сообщениям очевидцев в группе «ЧП Омск», во время движения маршрутки №31 Н неизвестный разбил стекло дорожным конусом. Часть осколков высыпалась на голову пассажиру.

Ехал домой в маршрутке никого не трогал, тут прилетает в стекло дорожная фишка с камнями, и всё стекло высыпается мне на голову, к слову, сидел я на том месте, где на фото фишки, — рассказывает омич.

В комментариях омичи предположили, что такая реакция произошла после того, как водитель маршрутки проехался по участку дороги, где велись работы по укладке асфальта. Пользователи считают, что конфликт мог произойти между водителем и дорожными рабочими.

Сообщается, что маршрутка ехала по Красному пути, а затем свернула на улицу Березовую. Ремонтом дорог на этом участке занимается компания «СибРос». И.о. руководителя компании Игорь Козловский рассказал, что подобной ситуации с участием дорожного рабочего не могло произойти.

— Ремонтные работы на этом участке дейсвтительно ведутся, огороженные участки есть, по ним движение запрещено, это согласовано со всеми ведомствами. О подобной ситауции я слышу впервые, такое вряд ли могло произойти, у нас трудятся хорошие специалисты. Гораздо чаще мы слышим негатив о водителях маршруток. Возможно, окно действительно было разбито, но свалить все решили на дорожных рабочих.

В полици рассказали, что с заявлением в полицию обратился пассажир маршрутного такси.

— Поступило обращение в полицию от пассажира. Установлено, что в районе 22:00 у водителя маршрутного такси возник конфликт с дорожными рабочими. В результате пасажирское окно маршрутки было разбито дорожныом конусом. В салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. Сейчас по данному факту проводится проверка, — рассказали ИА «Омск Здесь» в пресс-службе УМВД России по Омской области

Фото: группа «ЧП Омск».