Владимир Слепцов расплатился со школьниками пиццей за то, что они прибрались в городе

Мэр охотно позировал перед камерой Владимир Слепцов расплатился со школьниками пиццей и колой за то, что те прибрались в Ленинском районе Ярославля . Несколько ребят вызвались добровольцами, чтобы убрать мусор. Такой хороший поступок не оставил без внимания мэр города. Он пришёл поговорить со школьниками и посмотреть на результат их труда. А после этого предложил заказать всем пиццу. Ребята, конечно, не отказались. — Поработали, можно и поесть. Спасибо большое мэру за пиццу и общение, — сказал школьник Алексей Герасимчук. Пиццу всем! Напоследок мэр сделал с ребятами коллективное селфи.