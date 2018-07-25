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Пензенский суд оштрафовал мэрию Никольска за выбоины на дорогах
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Пензенский суд оштрафовал мэрию Никольска за выбоины на дорогах 

PNZdrive 51 минуту назад
Фото: PNZdrive
Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Никольского районного суда и оштрафовал на 100 тысяч рублей администрацию Никольска за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании главных магистралей.
«Согласно протоколу об административном правонарушении от 8 мая 2018 года, составленному инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Никольский», мэрия Никольска не приняла мер по своевременному ремонту выбоин на проезжей части улиц Калинина, Школьная, Комсомольская. На двух участках зафиксировано занижение обочин ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 9 сантиметров. Кроме того, городские власти не предупредили водителей и пешеходов о помехах в движении транспорта», — сообщает пресс-служба областного суда.
При вынесении приговора облсуд принял во внимание, что ответственные лица в сжатые сроки исправили выявленные нарушения. Это произошло уже на следующий день после получения представления. К счастью, за время бездействия мэрии на обозначенных участках дорог никто из водителей и пассажиров не пострадал.
«Учитывая финансовое положение юридического лица, суд счел необходимым назначить штраф в размере ниже минимального, предусмотренного соответствующей статьей, снизив его до 100 000 рублей», — уточнили в пресс-службе облсуда.
Не согласившись с назначенным наказанием, специалисты мэрии подали жалобу, которую вышестоящая инстанция оставила без удовлетворения.
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