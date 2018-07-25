Netflix запускает испанский продакшн центр

Netflix открывает свою первую продакшн студию в Мадриде , после достижения договоренности о партнерстве с местной медиакомпанией Grupo Secuoya.

В рамках долгосрочного партнерства, Grupo Secuoya будет предоставлять технические средства и другого рода услуги американскому стриминговому сервису, который планирует произвести в Испании 20 оригинальных сериалов в течение этого года, в том числе третий сезон Las Chicas del Cable.

Студия будет основной площадкой для производства оригинального контента на испанском языке, в том числе новых интригующих тайтлов. Там же планируется производить контент с партнёрами.

Grupo Secuoya станет эксклюзивным производственным и сервис партнером проектов новой студии, которая начнет работу в сентябре.

Netflix на базе новой студии увеличивает инвестиции в испанский оригинальный контент — в производстве на площадке будут задействованы 13 тыс. человек актеров, съемочного и другого персонала.

Испанские программы уже запущены, в том числе драма для молодежи Élite, планы производства варьируются: от нового фильма Изабель Койшет Elisa & Marcela до документального сериала The Alcásser Murders.

Недавно Netflix объявил о глобальной сделке с Алексом Пиной, автором La Casa de Papel (Money Heist), самой популярной не англоязычной программы на платформе.

Сервис также инвестирует значительные средства в лицензионный контент и совместное производство, где авторами являются испанские вещатели и продюсеры.

Здесь можно отметить недавнее соглашение о премьерных показах драматических сериалов производства Atresmedia, среди которых запущенные для глобального показа тайтлы Fariña и La Catedral del Mar.

ИСТОЧНИК: C21Media