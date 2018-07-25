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Варианты подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City» обсудили в Нижнем
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Варианты подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City» обсудили в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
24 июля, во вторник, в Нижнем Новгороде состоялось первое заседание рабочей группы по защите прав дольщиков, которое провел советник главы Нижегородской области Сергей Морозов.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе губернатора и правительства региона, на заседании обсуждалась реализация мероприятий по четырем объектам.
ОАО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский водоканал» предложили несколько вариантов подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City», как для первой очереди строительства, так и с учетом комплексного развития территории.
Относительно ЖК «Квартал Европейский» Сергей Морозов озвучил необходимость актуализации имеющейся в настоящее время «дорожной карты» с учетом судебного рассмотрения дела о банкротстве застройщика — ООО «Квартстрой-НН». В ходе обсуждения вопроса по этому долгострою представители ООО ПСК «Уралдомстрой» заявили о предварительном намерении участвовать в достройке домов комплекса.
По ЖК «Университетский» инспекции Госстройнадзора, как контролирующему органу, было дано поручение разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий, направленных на завершение строительства с учетом процедуры банкротства застройщика. Профильным министерствам поручено параллельно организовать работу по формированию пула компенсационных земельных участков и поиску нового застройщика для завершения строительства объекта.
Жилой дом №26а по ул. Мельникова в Автозаводском районе — объект высокой степени готовности. На рабочей группе было принято решение инициировать процедуру банкротства строительной компании — ООО «АСК». В ходе банкротства будет определен способ погашения требований участников долевого строительства данного объекта.
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