Госдума приняла законопроект о самовольных постройках

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект о правовом регулировании признания строений или зданий самовольными постройками. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Данный законопроект предусматривает изъятие земельного участка у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований российского законодательства.

В частности, если участок используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.

"К самовольным постройкам предлагается относить здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил", — говорится в пояснительной записке.