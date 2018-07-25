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Госдума приняла законопроект о самовольных постройках
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Госдума приняла законопроект о самовольных постройках 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Государственная дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект о правовом регулировании признания строений или зданий самовольными постройками. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Данный законопроект предусматривает изъятие земельного участка у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований российского законодательства.
В частности, если участок используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.
"К самовольным постройкам предлагается относить здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил", — говорится в пояснительной записке.
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