Глава СК поручил дать оценку органам профилактики после гибели подростка под Самарой

"Глава ведомства поручил дать всестороннюю правовую оценку как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики", — сообщила она.

Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.

23 июля в заброшенных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика, а трое подростков были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным следствия, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет находились на территории заброшенных гаражей, где в это время обрушилось бетонное потолочное перекрытие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), следователи устанавливают собственника гаража.