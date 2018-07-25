Глава СК поручил дать оценку органам профилактики после гибели подростка под Самарой 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все причины и условия, способствовавшие гибели подростка при обрушении гаража в Самарской области, дав оценку действиям должностных лиц и органам системы профилактики. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Глава ведомства поручил дать всестороннюю правовую оценку как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики", — сообщила она.
Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.
23 июля в заброшенных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района Самарской области было обнаружено тело 11-летнего мальчика, а трое подростков были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным следствия, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет находились на территории заброшенных гаражей, где в это время обрушилось бетонное потолочное перекрытие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), следователи устанавливают собственника гаража.