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Прокуратура: большинство свердловчан жалуется на проблемы на работе
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Прокуратура: большинство свердловчан жалуется на проблемы на работе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловские прокуроры выяснили, по каким причинам жители региона обращаются в прокуратуру.
В пресс-службе ведомства сообщают, что за первое полугодие уральские прокуроры рассмотрели более 30 тысяч жалоб, из которых только в 7 тысячах случаев прокуроры подтвердили, что действительно был нарушен закон. Более трети (около 40%) обращений касались трудового законодательства. Второе место разделили заявления, касающиеся ПДД и окружающей среды (26%). И, наконец, на третьем месте оказались обращения, связанные с нарушениями в ЖКХ (22%).
Также в пресс-службе отмечают, для устранения всех правонарушений было внесено свыше 2 тыс. представлений, а 150 должностным лицам объявлены предостережения о  недопустимости нарушений закона. Причем до до суда дошло около полутора тысяч дел, в 700 случаях — по административным правонарушениям.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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