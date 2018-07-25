Прокуратура: большинство свердловчан жалуется на проблемы на работе

Свердловские прокуроры выяснили, по каким причинам жители региона обращаются в прокуратуру

В пресс-службе ведомства сообщают, что за первое полугодие уральские прокуроры рассмотрели более 30 тысяч жалоб, из которых только в 7 тысячах случаев прокуроры подтвердили, что действительно был нарушен закон. Более трети (около 40%) обращений касались трудового законодательства. Второе место разделили заявления, касающиеся ПДД и окружающей среды (26%). И, наконец, на третьем месте оказались обращения, связанные с нарушениями в ЖКХ (22%).

Также в пресс-службе отмечают, для устранения всех правонарушений было внесено свыше 2 тыс. представлений, а 150 должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Причем до до суда дошло около полутора тысяч дел, в 700 случаях — по административным правонарушениям.