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Возле избирательного участка в Пакистане прогремел взрыв
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Возле избирательного участка в Пакистане прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при взрыве, который прогремел в среду утром в городе Ларкана пакистанской провинции Синд, передает телеканал Geo TV.
Согласно этим данным, взрыв произошел возле избирательного участка. Данные о причинах ЧП пока не приводятся.
Кроме того, в городе Сваби (провинция Хайбер-Пахтунхва) сразу после открытия пункта голосования начались столкновения между сторонниками партии Движение за справедливость (ДЗС) и Народной национальной партии (ННП). В результате перепалки, которая переросла в стрельбу, погиб один человек, еще двое получили ранения, отмечает телеканал.
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