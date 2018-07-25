Возле избирательного участка в Пакистане прогремел взрыв

НЬЮ-ДЕЛИ , 25 июл — РИА Новости . По меньшей мере три человека пострадали при взрыве, который прогремел в среду утром в городе Ларкана пакистанской провинции Синд, передает телеканал Geo TV.

Согласно этим данным, взрыв произошел возле избирательного участка. Данные о причинах ЧП пока не приводятся.