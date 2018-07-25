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В США разработали материал, способный заменить пластиковую упаковку
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В США разработали материал, способный заменить пластиковую упаковку 

ИнформУпак 1 час назад
Разработчики нового материала использовали в качестве исходного сырья целлюлозу, хитин (часть экзоскелета многочисленных членистоногих) и полилактид (биополимер, получаемый в результате переработки кукурузы, тростника и пр.). Ученые решили выделить и послойно соединить нановолокна хитина с нанокристаллами целлюлозы, используя в качестве основы полилактид. В результате получился материал, отличающийся прочностью, пластичностью и прозрачностью.
Проанализировав свойства нового материала, ученые пришли к выводу, что он вполне может конкурировать с полиэтилентерефталатом (ПЭТ), широко используемым при производстве пластиковой упаковки. Более того, новый биополимер по ряду параметров превосходит пластик. К примеру, его кислородопроницаемость оказалась на 67% лучше, чем у ПЭТ-тары. Эта особенность позволяет надеяться, что со временем удастся получить пищевую упаковку, которая сможет обеспечить более качественное хранение продуктов питания.
Впрочем, пока речь не идет о промышленном внедрении разработки американских ученых. Исследователи на данном этапе пытаются улучшить устойчивость материала к проникновению водяного пара и удешевить технологию его производства.
Ранее сообщалось о создании «умной» пластиковой упаковки, которая сигнализирует об испорченности содержащихся в ней пищевых продуктов.
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