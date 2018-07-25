Установка памятка трамваю, ходившему в городе в прошлом веке, началась в Выборге

Памятник Выборгскому трамваю официально презентуют жителям города 25 июля. В 9:20 памятник привезли в трамвайный сквер, где началась его установка. Об этом сообщает корреспондент ivbg.ru Официальное открытие памятника запланировано на 10:00, но уже сейчас к месту установки начинают подтягиваться люди.