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Установка памятка трамваю, ходившему в городе в прошлом веке, началась в Выборге
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Установка памятка трамваю, ходившему в городе в прошлом веке, началась в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Памятник Выборгскому трамваю официально презентуют жителям города 25 июля. В 9:20 памятник привезли в трамвайный сквер, где началась его установка. Об этом сообщает корреспондент ivbg.ru  Официальное открытие памятника запланировано на 10:00, но уже сейчас к месту установки начинают подтягиваться люди.
Напомним, решение о возвращении спустя 60 лет на улицы Выборга трамвая, было принято еще в сентябре 2017 года. В середине января ivbg.ru публиковал фотографии эскизов и макета будущего проекта. Предполагается, что памятник откроют к празднования дня рождения Ленобласти, которое пройдет в Выборге 4 августа 2018 года.
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