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КМЭЗ увеличил мощность цеха медной катанки в 1,4 раза
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КМЭЗ увеличил мощность цеха медной катанки в 1,4 раза 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Русская медная компания завершила модернизацию производства медной катанки на Кыштымском медеэлектролитном заводе. В рамках проекта стоимостью порядка 288 миллионов рублей была установлена новая литейная машина, смонтирован черновой прокатный стан Southwire (США) и вспомогательное оборудование.
В результате производительность линии по выпуску медной катанки выросла с 13 до 19 тонн в час, а общая мощность линии — со 100 до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Первую партию продукции в обновленном цехе выпустили в июле. Сейчас идет окончательная отладка оборудования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"В результате модернизации мы выровняли производительность цехов медной катанки и электролиза меди. Теперь в случае необходимости мы сможем направлять весь объем медных катодов на выпуск медной катанки. Это позволит нам гибко реагировать на динамику спроса на эти виды продукции. Кроме того, мы уже начали строить цех электролиза медной фольги, которая также будет производиться из медной катанки КМЭЗа", — поделился генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев.
Параллельно в цехе медной катанки улучшили и условия труда — провели косметический ремонт производственных и бытовых помещений, обновили систему освещения.
Модернизация цеха медной катанки — второй инвестпроект РМК, реализованный на КМЭЗе за последние два года. В I квартале 2018 года на заводе были запущены в эксплуатацию две новые серии электролизных ванн по 40 емкостей в каждой. В результате мощность цеха электролиза меди выросла до 140 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект превысили 380 миллионов рублей.
Следующим этапом развития КМЭЗа станет создание производства медной электролитической фольги. Проект стоимостью 3 миллиарда рублей был представлен на стенде РМК на выставке ИННОПРОМ-2018.
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