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Челябинская область расширила реестр неиспользуемого имущества
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Челябинская область расширила реестр неиспользуемого имущества 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Обновленный список не используемых балансодержателями объектов государственной собственности Челябинской области обнародовало министерство имущества и природных ресурсов региона, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала 2018 года перечень увеличился с 46 до 128 объектов недвижимости. В него вошли неиспользуемые по назначению здания лесничеств Миасского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кыштымского, Кунашакского, Нязепетровского, Саткинского и Ашинского районов, помещения, не используемые ветеринарными станциями по борьбе с болезнями животных, магазинами, учреждениями здравоохранения и образования, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями на различных территориях Южного Урала. Среди них — помещения Каслинской районной больницы, Челябинской областной клинической наркологической больницы, Челябинского областного противотуберкулезного диспансера, Областной психоневрологической больницы № 5 и Областной туберкулезной больницы № 3 в Магнитогорске, Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 в Копейске, Областной туберкулезной больницы № 1 в Кыштыме, Областной туберкулезной больницы № 13 в Троицке, туберкулезной поликлиники в Кусе, Златоустовского индустриального колледжа имени Павла Аносова, Южно-Уральского многопрофильного колледжа, Аргаяшского аграрного техникума, Верхнеуральского агротехнологического техникума, Магнитогорского политехнического колледжа, Первомайского техникума промышленности строительных материалов, Усть-Катавского индустриально-технологического техникума, Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли, Копейского политехнического колледжа, детского санатория «Каменный цветок» в Чебаркуле и других социальных объектов.
Южноуральцы, готовые эффективно использовать эти объекты в предпринимательской и иной деятельности могут обратиться к балансодержателю.
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