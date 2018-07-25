В Старом Крюково, в отделении Сбербанка запущен сервис с видеосурдопереводом

Москве новая услуга появилась пока только в пяти отделениях сбербанка. В Старом Крюково с сурдопереводом обслуживают в корпусе 834А. Об этом сообщило агентство новостей Москва.

Для удобства клиентов с особенностями слухового восприятия, сотрудники банка выдают им планшет. По удалённой связи переводчик языка жестов общается с клиентом, помогает ему сформулировать интересующие вопросы и узнать ответы. Ни каких платежей за оказанную консультативную помощь через переводчика не предусмотрено.

Как сообщает пресс-служба банка, большая часть обратившихся за консультацией через сурдопереводчика, воспользовались кредитными предложениями, которые не простые в оформлении. Сурдоперевод помог им справиться с этой задачей.