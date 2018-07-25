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В Старом Крюково, в отделении Сбербанка запущен сервис с видеосурдопереводом
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В Старом Крюково, в отделении Сбербанка запущен сервис с видеосурдопереводом 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В Москве новая услуга появилась пока только в пяти отделениях сбербанка. В Старом Крюково с сурдопереводом обслуживают в корпусе 834А. Об этом сообщило агентство новостей Москва.
Для удобства клиентов с особенностями слухового восприятия, сотрудники банка выдают им планшет. По удалённой связи переводчик языка жестов общается с клиентом, помогает ему сформулировать интересующие вопросы и узнать ответы. Ни каких платежей за оказанную консультативную помощь через переводчика не предусмотрено.
Как сообщает пресс-служба банка, большая часть обратившихся за консультацией через сурдопереводчика, воспользовались кредитными предложениями, которые не простые в оформлении. Сурдоперевод помог им справиться с этой задачей.
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