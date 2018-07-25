Волгоградские чиновники отдадут 12 миллионов рублей за создание сайта

Региональный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок опубликовал информацию о проведении конкурса на выбор подрядчика, который сделает за 12 миллионов рублей портал о бюджетном процессе Волгоградской области путем модернизации сайта «Бюджет для граждан Волгоградской области».

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, работы по созданию сайта должны завершиться до 30 сентября 2019 года. Источник финансирования — средства регионального бюджета.

Так, новый сайт должен включать в себя разделы:

общая информация о бюджете (основные понятия, брошюра «Бюджет для граждан» и др.);аналитика (основные характеристики бюджета, исполнение бюджета, отчеты по социально-экономическому развитию, госдолг и др.);госпрограммы (общая информация и сведения об исполнении госпрограмм и др.);бюджетная карта (сведения и основные показатели исполнения бюджета по муниципальным районам/городам Волгоградской области, а также информация о межбюджетных отношениях);общественное участие (опросы, форум, вопрос-ответ и др.).

«Создание портала должно обеспечить открытость и доступность для граждан и организаций информации о бюджетном процессе Волгоградской области, финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений», — гласят документы госзакупки.