200 тысяч заплатит руководитель южноуральской компании за уход от налогов

К штрафу в 200 тысяч рублей приговорил Южноуральский городской суд генерального директора ООО «КонструктУралКомплект» за сокрытие денежных средств от уплаты налогов в крупном размере, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, достоверно зная о задолженности организации по уплате налогов в бюджет в сумме более 2,6 миллиона рублей, давал незаконные указания главному бухгалтеру об уводе средств с расчетных счетов. Для этого контрагентам компании направлялись распорядительные письма с указанием перечислять деньги на счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «КонструктУралКомплект». В результате деньги на расчетных счетах компании постоянно отсутствовали, что затрудняло взыскание налоговой задолженности. Только в декабре 2016 года одно из предприятий-контрагентов произвело расчеты в пользу ООО «КонструктУралКомплект» в сумме почти 24 млн рублей.