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200 тысяч заплатит руководитель южноуральской компании за уход от налогов
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200 тысяч заплатит руководитель южноуральской компании за уход от налогов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К штрафу в 200 тысяч рублей приговорил Южноуральский городской суд генерального директора ООО «КонструктУралКомплект» за сокрытие денежных средств от уплаты налогов в крупном размере, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Следствием и судом установлено, что обвиняемый, достоверно зная о задолженности организации по уплате налогов в бюджет в сумме более 2,6 миллиона рублей, давал незаконные указания главному бухгалтеру об уводе средств с расчетных счетов. Для этого контрагентам компании направлялись распорядительные письма с указанием перечислять деньги на счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «КонструктУралКомплект». В результате деньги на расчетных счетах компании постоянно отсутствовали, что затрудняло взыскание налоговой задолженности. Только в декабре 2016 года одно из предприятий-контрагентов произвело расчеты в пользу ООО «КонструктУралКомплект» в сумме почти 24 млн рублей.
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