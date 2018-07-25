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Отчисления в Фонд дольщиков увеличатся в пять раз
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Отчисления в Фонд дольщиков увеличатся в пять раз 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что размер взносов застройщиков в Фонд защиты прав участников долевого строительства планируется увеличить сразу в пять раз. Как сообщают «Ведомости», соответствующий пункт появился в законопроекте, который был опубликован на портале раскрытия правовой информации.
В настоящее время размер отчислений в фонд составляет 1,2% от стоимости каждого заключенного договора участия в долевом строительстве (ДДУ). В документе прописана норма об увеличении отчислений в фонд до 3, а потом до 6%.
О том, что взносы в Фонд защиты дольщиков будут повышены, ранее говорил председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. Потом увеличение отчислений было «заморожено» и исчезло из законопроекта. Но после краха Urban Group чиновники, как сообщает издание, изменили решение и решили увеличить размер взносов.
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