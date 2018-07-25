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Экс-глава минздрава Красноярского края возглавил Перинатальный центр
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Экс-глава минздрава Красноярского края возглавил Перинатальный центр 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Слухи о том, что экс-министр краевого здравоохранения может занять пост главврача перинатального центра ходили сразу же после его отставки. Сегодня, 25 июля, они нашли подтверждение. Вадим Янин был представлен в качестве нового руководителя коллективу Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Накануне приказ о его назначении подписал Виталий Денисов, сменивший Янина на посту главы регионального Министерства здравоохранения.
Правда, назначен Янин пока с приставкой исполняющего обязанности. Так как бывший руководитель центра Андрей Павлов пока не уволен. Он до сих пор находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере.
«Впереди много задач, как текущих, практических, так и клинических. Я уверен, что высокопрофессиональный коллектив, который здесь работает, с ними справится», — отметил Вадим Янин, обращаясь к сотрудникам Центра.
Напомним, Вадим Янин в мае 2018 года оставил пост министра по собственному желанию, написав заявление об увольнении. Краевой медициной он руководил почти десять лет. За эти годы в отрасли произошли явные изменения к лучшему.
В Красноярске появились современные медицинские учреждения. Это Красноярский кардиоцентр, где ежегодно оказывают помощь около 6 тыс. жителям региона. Здесь работают четыре хирургических и три диагностических отделения, две поликлиники (взрослая и детская) и собственная лаборатория. Успешно работает Красноярский краевой клинический онкодиспансер им. А. И. Крыжановского, где внедряются новейшие технологии лечения различных видов рака,
Современные перинатальные центры, кроме Красноярска, появились в Ачинске и Норильске. Кроме того, в регионе продолжалась работа по укрупнению больниц и поликлиник. В отдаленных районах возводились ФАПы.
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