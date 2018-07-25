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Суд запретил эксплуатацию полигона ТБО в Кирово-Чепецком районе
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Суд запретил эксплуатацию полигона ТБО в Кирово-Чепецком районе 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства об отходах производства и потребления при эксплуатации полигона ТБО в п. Перекоп Кирово — Чепецкого района.
Кирово — Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, об отходах производства и потребления.
Установлено, что на территории Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района в п. Перекоп расположен объект для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, эксплуатируемый ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС».
«Вместе с тем выявлено, что ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС» осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности с нарушением требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», поскольку специальное разрешение (лицензия) на осуществление данной деятельности у вышеуказанного общества отсутствует», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Ранее по вышеуказанному факту прокуратурой города в адрес руководителя ООО «ПРОММЭКОСЕРВИС» внесено представление, однако к настоящему моменту нарушения не устранены.
Учитывая изложенное, Кирово — Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о запрете эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района.
Решением Кирово-Чепецкого районного суда исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме. По ходатайству прокурора решение обращено к немедленному исполнению.
Решение суда не вступило в законную силу.
Фото — geoproduct.ru
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