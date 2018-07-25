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Стали известны правила замены устройств системы «Платон»
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Стали известны правила замены устройств системы «Платон» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Названы правила замены оборудования системы «Платон», которая установлена в большегрузах. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе государственной системы «Платон».
Отметим, что Минтранспорта РФ намерено обязать операторов системы менять устройства, установленные в автомобиле, каждые три года. «Платон» является системой взимания платы за эксплуатацию автомобильных дорог, которая начала работать в ноябре 2015 года. Взносы должны платить владельцы автомобилей массой выше 12 тонн. В настоящее время в системе «Платон» зарегистрированы порядка 921 000 транспортных средств.
По информации пресс-службы, замена устройств начнется уже в течение 2018 года. Так, будет произведена замена оборудования, полученного грузоперевозчиками в 2015 году. При этом процедура будет происходить бесплатно. К слову, она является обязательной и обусловлена требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Разрешенный срок их эксплуатации составляет три года. Этот срок указан в паспорте бортового устройства. Также точная дата окончания срока службы бортового устройства будет указана в личном кабинете пользователя.
Замена оборудования по истечению срока службы проводится в любом центре обслуживания пользователей. Грузоперевозчику необходимо сдать старое в исправном состоянии и в полной комплектации. При этом грузоперевозчики могут выбрать в личном кабинете удобную для себя дату замены оборудования.
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