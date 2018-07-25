В Самаре второй день работает стратегическая сессия «Сбережение народа»

Накануне на открытии стратегической сессии с развернутыми докладами выступили министр здравоохранения России Вероника Скворцов и глава региона Дмитрий Азаров , по инициативе которого стратегические сессии проходят в регионе. Доклады были посвящены состоянию и перспективам развития медицины, а также смежных отраслей, от которых в целом зависит здоровье населения страны и губернии.

Во второй день работы сессии «Сбережение Народа» на пленарном заседании от общих тем перешли к более детальному рассмотрению конкретных проблем. Так, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин рассказал, в частности, что при лечении легочных заболеваний удалось без многомиллиардных вложений снизить смертность на 14%. Это произошло в основном за счет образовательных инициатив профессионального сообщества, информирования населения о причинах таких заболеваний и раннего их обнаружения.

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов подробно остановился на таком аспекте пропаганды здорового образа жизни, как ответственность населения за собственное здоровье. Он привел в пример практику западных стран, где страхование жизни обходится курящим, людям, употребляющим алкоголь, страдающим от избыточного веса значительно дороже, чем людям, ведущим здоровый образ жизни. Он также подчеркнул важность профилактической медицины и диспансеризации. В 2024 году диспансеризация должна будет охватывать 90% населения России.

Председатель Добровольного физкультурного союза, многократная чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о проекте популяризации скандинавской ходьбы. Этот вид физических занятий почти не имеет противопоказаний по здоровью и доступен практически в любом возрасте.

Директор Центра прорывных исследований «IT в медицине» Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов ознакомил участников заседания с инновационными разработками СамГМУ и результатами их применения на практике, такими, например, как интерактивный анатомический стол «Пирогов». В настоящее время 25 разработок находятся в стадии предсерийного производства.

Отдельно Александр Колсанов поблагодарил главу региона за то, что в этом году по его инициативе впервые в Самарской области выделены средства на закупку высокотехнологичных инновационных продуктов СамГМУ для медицинских учреждений губернии.

По окончании пленарного заседания работа сессии продолжилась в четырех секциях: «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологи и новые форматы работы», «Доступная и качественная медицина», «IT-медицина — новое направление в медицинской науке и практике», «Цифровое здравоохранение».

Наверное, общее мнение о работе стратегической сессии озвучила в беседе с журналистами Ирина Слуцкая: «Мы сегодня услышали не просто о каких-то идеях, которые витают в воздухе. Мы узнали о проектах, которые уже реализованы, уже работают, которые на сегодняшний уже дают результаты. Можно сказать, что девиз этой стратегической сессии — от слов к делу!»