В Самаре подвели итоги стратегической сессии «Сбережение народа»

Второй день сессии начался с выступления вице-президента Национальной медицинской палаты, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, председателя правления Межрегиональной общественной организации «Российское респираторное общество» Александра Чучалина . Он отметил, что в Самарской области он бывал и прежде, тем заметнее ему позитивные изменения в здравоохранении губернии. Накануне он посетил Самарскую городскую больницу № 4 и был приятно удивлен, что в «умной поликлинике» нет очередей, а в стационаре активно внедряются самые передовые медицинские технологии, к примеру, неинвазивная вентиляция легких. «У Самарской области есть все шансы удержать лидерство в здравоохранении и успешно решать задачу сбережения народа», — заключил Александр Чучалин.

В выступлении президента Российского научного медицинского общества терапевтов, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Мартынова озвучен тезис о повышении ответственности человека за свое здоровье. Он особо подчеркнул, что все усилия врача будут бесполезны, если пациент забудет его рекомендации и отметил, что людям необходимо придерживаться правил здорового питания, подвижного образа жизни и об этом медикам стоит регулярно напоминать. В противном случае, если граждане не будут придерживаться рекомендаций врача, выполнение задачи по увеличению продолжительности жизни населения будет затруднено.

Председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призер Ирина Слуцкая рассказала о нескольких реализуемых проектах, в том числе «Жить, побеждая диабет», «Вставай и беги!», «Ходи, Россия». Ирина Слуцкая с единомышленниками проводит в регионах мастер-классы, фестивали здоровья, открытые уроки, в том числе по скандинавской ходьбе, и видит в этом эффективный метод реабилитации больных и поддержки своего здоровья. «Врачи часто забывают рекомендовать своим пациентам физические нагрузки, — отмечает Ирина Слуцкая. — Во многом это объясняется тем, что они сами не уверены в их реальной пользе. Поэтому у нас есть предложение: Самарская область могла бы стать одной из пилотных площадок для отработки совместно с врачами первичного звена современных технологий повышения двигательной активности пациентов. Уверена, это принесет несомненную пользу для здоровья».

Выступил на планарном заседании председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член совета Министерства образования и науки Российской федерации по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Александр Спивак : «Сбережение народа — это не только медицина, но и преодоление сиротства, бедности, выработка реальных механизмов защиты детей».

О роли университета в сбережении народа рассказал на пленарном заседании доктор медицинских наук, профессор РАН, директор Института инновационного развития СамГМУ, директор Центра прорывных исследований «IT в медицине», заведующий кафедрой оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ Александр Колсанов.

После пленарного заседания участники разделились и работали на четырёх секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения. Всего в двухдневной тематической стратегической сессии приняло участие около 600 человек.

В ходе работы секции «Доступная и качественная медицина в Самарской области» ее участники обсудили реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в сельской ЦРБ, на уровне перинатального центра, в системе скорой медицинской помощи.

Пример Кинель-Черкасской районной больницы показал, что за полтора года реализации проекта удалось достичь результатов: преобразилась регистратура, появились администраторы, которые разделяют потоки пациентов и отвечают на вопросы, заменены пандусы, в детской поликлинике появились места для колясок, игровые зоны, открыто отделение медицинской профилактики, обученные медсестры ведут самостоятельный прием, развивается система электронного документооборота. Но главное — жители района оценили преобразования: существенно повысилась степень удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг.

Вопросы организации деятельности лечебного учреждения по принципу «Бережливая поликлиника» в настоящее время остаются одними из самых актуальных в самарском здравоохранении.

Многие лечебные учреждения уже вовлечены в проекты бережливой регистратуры, отработаны вопросы организации рабочего пространства по принципу 5S, создаются и обновляются электронные сервисы для пациентов. Все это позволило перейти к первой ступени: реорганизации лечебно-диагностического процесса, стандартизации операционных процедур, определения мониторинговых индикаторов, вопросам междисциплинарного взаимодействия.

С докладом о мониторинге удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг выступила председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова. Она рассказала об анкетировании пациентов, обработке результатов и принятии конкретных решений. Общественный совет начал заниматься около трех лет назад, поскольку к качеству оказываемой медпомощи в районе было достаточно много нареканий. Данную практику она предлагает внедрять повсеместно. Это не требует больших финансовых затрат, а эффективность высока. Данный опыт работы общественного совета Большеглушицкого района рекомендован другим муниципальным образованиям губернии для изучения и внедрения.

Она также отметила важность самого факта проведение стратегической сессии «Сбережение народа»: «На сегодняшний день и на уровне населения, и на уровне власти, уже есть понимание того, что это вопросы развития медицинского обслуживания и его нужно решать только сообща», — поделилась Татьяна Некипелова.

Инновационные разработки в сфере медицины представили на секции «IT медицина». Успехи института инновационного развития СамГМУ в этой области отмечены на самом высоком уровне. Модератор секции, директор Института, профессор РАН: Александр Колсанов подчеркнул, что цифровизация медицины не решит всех проблем отрасли, но является инструментом, который обязательно необходимо использовать в современном мире: «При умелом применении он сможет улучшить качество медицинских услуг и здравоохранения в целом. К примеру, применение технологий виртуальной реальности в реабилитации пациентов сможет снизить нагрузку на медперсонал, сократить сроки реабилитации, а при комплексном применении с медикаментами, физиолечением и ЛФК значительно повысить ее эффективность, что доказано клиническими исследованиями».

По итогам работы секции сформирован ряд предложений, среди которых:

Создание регионального межведомственного проектного центра по отбору, пилотной апробации и внедрению в практическое здравоохранение инновационных продуктов, в который войдут Самарский государственный медицинский университет, как технологический интегратор сферы IT-медицины в регионе, и профильные министерства, ведомства.

Разработка комплекса мероприятий по созданию и внедрению в практику здравоохранения и медицинского образования инновационные продукты по тематике IT-медицина, используя технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного интеллекта.

Формирование «сквозных» технологий в сфере цифрового здравоохранения в рамках НТИ по тематикам «НейроНет», «Хелснет».

Разрабка единой региональной РИС (радиологическая информационная система и единые стандарты работы МИС (медицинская информационная система), ЛИС (лабораторные информационные системы) и создание единой концепции работы с медицинскими данными в регионе.

Реализация пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы «Удаленное место врача рентгенолога». В настоящее время система апробируется в СОКОД, поликлинике № 15, больнице им. Пирогова.

Создание экспертного центра по рентгенологии на базе ЛПУ Самарской области, к примеру, на базе клиник Самарского государственного медицинского университета, решающего задачу нехватки рентгенологических кадров.

Разработка регионального пилотного проекта по телемедицине.

Внедрение готовых инновационных продуктов, созданных предприятиями инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, в лечебную и реабилитационную за счет продления успешно реализуемой программы финансирования учреждений минздрава и минисоцдемографии на закупку технологического оборудования.

Участники секции «Цифровое здравоохранение» обсудили вопросы внедрения электронного здравоохранения. Эксперты подчеркнули, что технологии необходимо развивать не только в учреждениях медицины, но и социальной сферы. Развивать и расширять количество сервисов для населения необходимо комплексно.

"Очень надеюсь, что если мы повсеместно внедрим электронные карточки, время врача высвободится на общение с пациентами, — отметила модератор секции генеральный директор Академии консалтинга RightRoad Ирина Осинская. — Кроме того, появится база данных. Вся информация о пациентах будет находиться в единой базе независимо от того, где лечился пациент, попал ли он в стационар, был ли в поликлинике или вызвал скорую помощь. Это упростит работу врачей, повысит удовлетворенность населения. Это увеличит и скорость обслуживания, и доступность, и качество, так как врач будет сосредотачиваться именно на проблеме диагностики и лечения пациента, а не на оформлении многочисленных бумаг".

По результатам обсуждения участники секции, среди которых были и граждане, направившие свои идеи развития на сайт 63lider.ru, предложили расширить спектр и совершенствование электронных сервисов для граждан, сформирование единую региональную информационную систему социальной сферы Самарской области, а также внедрить системы дистанционного мониторинга здоровья с применением мобильных персональных устройств.

На секции «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы» обсудили современные направления социально-демографического развития региона. Особо отмечена важность комплексного межведомственного подхода для решения существующих демографических проблем, в том числе обеспечение доступности мест для детей ясельного возраста, возможности для молодых матерей иметь работу с условиями, которые позволят распределять свое время.

Обсуждались вопросы обеспечения мер социальной поддержки, которые направлены на предотвращение бедности в семьях с детьми; сохранение имеющихся мер социальной поддержки, которые доказали свою эффективность, а также продолжение разработки новых мер по их поддержке. Вместе с тем, отмечена необходимость наличия экономически обоснованной государственной жилищной политики, направленной на то, чтобы каждая молодая семья имела возможность планировать свой путь решения жилищных вопросов. Отдельное внимание эксперты уделили вопросам внедрения инновационной работы с семьями, в том числе по профилактике семейного неблагополучия, а также помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Подчеркнута необходимость взаимодействия с НКО по оказанию широкого спектра услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе такой услугой как «обеспечение кратковременного присмотра за детьми».

С докладами на секции выступили руководитель департамента реализации инициатив Агентства стратегических инициатив Элли Долганову и руководитель управления организации социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Филаретова. Эксперты секции отметили важность проектов по сохранению активного образа жизни для старшего поколения, работе с серебряными волонтерами, созданию системы долговременного ухода, с акцентом на развитие семейного ухода. В итоговые предложения по итогам секции также включено предложение по развитию в Самарской области гериатрической службы — медицинской помощи пожилым людям.

Итоги работы секций подвел президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор, доктор медицинских наук Сергей Измалков

Всего в Самарской области запланировано проведение семи тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий — выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах области прошли локальные сессии, на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

"Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед", — подчеркнул глава региона, открывая серию сессий в Тольятти