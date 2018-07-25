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В работе секций стратегической сессии «Сбережение народа» примут участие Ирина Слуцкая и академики РАН
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В работе секций стратегической сессии «Сбережение народа» примут участие Ирина Слуцкая и академики РАН 

Волга Ньюс 2 часа назад
25 июля в Самаре в СОКБ им. В. Д. Середавина продолжится работа в рамках стратегической сессии «Сбережение народа». Напомним, она стартовала 24 июля. В пленарном заседании приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Глава региона Дмитрий Азаров, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников, главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» Андрей Орлов, а также руководители медучреждений региона и внештатные специалисты, ученые и практикующие врачи.
На пленарном заседании были обозначены основные цели и задачи, стоящие перед медициной на ближайшие годы. Сегодня работа продолжится. По плану пройдет пленарное совещание, на котором с докладами выступят: вице-президент Национальной медицинской палаты, академик РАН, доктор медицинских наук Александр Чучалин, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Мартынов. О здоровом образе жизни на мероприятии расскажет председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая, о реализации в России программы «Десятилетие детства» доложит председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.
Затем начнется работа по секциям: Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы работы; Доступная и качественная медицина в Самарской области; IT-медицина — новое направление в медицинской науке и практике; Цифровое здравоохранение. По результатам работы секции сегодня состоится заключительное мероприятие, где подведут итоги и представят предложения для включения в «Стратегию лидерства».
Напомним, всего в Самарской области пройдет 7 тематических стратегических сессий, на которых представители власти, федеральные и региональные эксперты, общественники обсуждают пути развития Самарской области до 2030 года. Инициатором привлечения к работе над стратегией широкого круга общественности стал Глава региона Дмитрий Азаров, который неоднократно заявлял, что без учета мнения граждан невозможно разработать качественный рабочий план действий. В работе над стратегией может принять участие и каждый житель Самарской области — для этого создана онлайн-площадка для сбора предложений http://63lider.ru/. Организатор стратегических сессий — Совет при Губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития региона.
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