Самарские профессора на стратегической сессии «Сбережение народа» рассказали, что ждет медицину будущего

Александр Колсанов высказал свои соображения о медицине будущего. «Искусственный интеллект неизбежно заменит врачей во многих привычных нам сейчас ситуациях. Это неизбежно случится — через пять лет, пятнадцать, двадцать. Но цифровизация медицины не панацея, а инструмент. И для того чтобы этим инструментом грамотно и эффективно пользоваться, нужно, во-первых, чтобы этот процесс охватил всю структуру здравоохранения, а не какие-то ее отдельные сегменты. Во-вторых, надо не только создавать новые продукты, но и внедрять их в повседневную практику. Нужно уже сегодня готовить грамотные и компетентные кадры, способные работать в новых условиях», — считает директор института инновационного развития СамГМУ.

С ним солидарен и Василий Пятин. «В мире с технологией виртуальной реальности до сих пор работают лишь единичные лечебные учреждения, — продолжает тему профессор. — В США , например, только в этом году разрешили врачам давать направления больным детям на подобную терапию. Поэтому наши разработки вполне конкурентоспособны и ни в чем не отстают от мировых. Но, конечно, без помощи практикующих врачей-специалистов мы не сможем создать программное обеспечение, способное эффективно работать в медицине. Поэтому мы охотно идем на сотрудничество с лечебными учреждениями, в том числе и Самарской области ».

Напомним, в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина 24 и 25 июля прошла стратегическая сессия «Сбережение народа». В ней приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова , глава региона Дмитрий Азаров , а также приглашенные федеральные спикеры, представители всех уровней власти области, частного бизнеса отрасли и общественность.

Всего запланировано проведение семи тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий — выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах региона прошли локальные сессии, на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.