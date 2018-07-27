Ещё
Самарские профессора на стратегической сессии «Сбережение народа» рассказали, что ждет медицину будущего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Самарские профессора на стратегической сессии «Сбережение народа» рассказали, что ждет медицину будущего 

Волга Ньюс 2 часа назад
Александр Колсанов высказал свои соображения о медицине будущего. «Искусственный интеллект неизбежно заменит врачей во многих привычных нам сейчас ситуациях. Это неизбежно случится — через пять лет, пятнадцать, двадцать. Но цифровизация медицины не панацея, а инструмент. И для того чтобы этим инструментом грамотно и эффективно пользоваться, нужно, во-первых, чтобы этот процесс охватил всю структуру здравоохранения, а не какие-то ее отдельные сегменты. Во-вторых, надо не только создавать новые продукты, но и внедрять их в повседневную практику. Нужно уже сегодня готовить грамотные и компетентные кадры, способные работать в новых условиях», — считает директор института инновационного развития СамГМУ.
С ним солидарен и Василий Пятин. «В мире с технологией виртуальной реальности до сих пор работают лишь единичные лечебные учреждения, — продолжает тему профессор. — В США, например, только в этом году разрешили врачам давать направления больным детям на подобную терапию. Поэтому наши разработки вполне конкурентоспособны и ни в чем не отстают от мировых. Но, конечно, без помощи практикующих врачей-специалистов мы не сможем создать программное обеспечение, способное эффективно работать в медицине. Поэтому мы охотно идем на сотрудничество с лечебными учреждениями, в том числе и Самарской области».
Напомним, в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина 24 и 25 июля прошла стратегическая сессия «Сбережение народа». В ней приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, глава региона Дмитрий Азаров, а также приглашенные федеральные спикеры, представители всех уровней власти области, частного бизнеса отрасли и общественность.
Всего запланировано проведение семи тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий — выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах региона прошли локальные сессии, на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
Дарья Касаткина проиграла во втором круге Moscow River Cup Руководитель АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым Счетная палата предлагает пересмотреть областную программу развития рынка газомоторного топлива
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта294
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара134
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий743
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной671
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение